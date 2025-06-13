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Ізраїль, імовірно, ліквідував начальника Генштабу Ірану, — ЗМІ

13 червня 2025 05:11
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ізраїль міг ліквідувати начальника Генштабу Ірану
Збройні сили Ірану. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У п'ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав ударів по ядерній програмі Ірану. Крім того, зростає ймовірність того, що внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники. 

Про це повідомляє Haaretz і CNN.

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"Імовірність того, що начальник штабу іранської армії, інші члени Генерального штабу і провідні вчені-атомники загинули внаслідок ізраїльської атаки, зростає", — пише перше видання з посиланням на своє джерело.

Тим часом CNN повідомляє цю саму інформацію, посилаючись на джерело в силах безпеки Ізраїлю.

Інше джерело, знайоме з подробицями, повідомило, що деякі високопоставлені ізраїльські чиновники були переведені в "секретні місця" після спроб Ізраїлю усунути високопоставлених іранських чиновників.

Оновлено о 05:15

"Іранські державні ЗМІ підтверджують убивство командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі внаслідок ізраїльського удару", — пише The Times of Israel.

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що Ізраїль атакував територію Ірану. Зокрема, вже офіційно підтверджено, що країна завдала ударів по іранській ядерній програмі.

Також ми писали, що США не брали участі в цих атаках і не допомагали Ізраїлю. Про це писало CNN, але за останніми даними, цю інформацію вже підтвердив держсекретар США Марко Рубіо.

Іран Ізраїль війна обстріли ліквідація ядерна небезпека
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