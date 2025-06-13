Ізраїль завдав ударів по Ірану — участі США в цьому немає

Ізраїльський військовий. Фото ілюстративне: euronews.com

У п'ятницю, 13 червня, ВПС Ізраїлю завдали ударів по території Ірану. Однак жодної участі чи допомоги США в цих атаках немає.

Про це повідомляє CNN.

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Участі США в атаках Ізраїлю по Ірану немає

"Представник США повідомив CNN, що США не брали участі і не надавали жодної допомоги в ударах, завданих Ізраїлем по Ірану", — пише видання.

Нагадаємо, близько години тому стало відомо, що Ізраїль завдав ударів по Ірану. Масштаби цієї атаки поки невідомі. Зокрема невідомо, чи були все таки атаковані ядерні об'єкти країни.

Зі свого боку міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

"Після попереджувального удару держави Ізраїль по Ірану в найближчому часі очікується ракетна і безпілотна атака на державу Ізраїль і її цивільне населення", — сказав він.

Також відомо, що станом на зараз Ізраїль закрив повітряний простір своєї країни. Також із ранку п'ятниці в країні заборонили навчання, масові зібрання та роботу (за винятком життєво важливих підприємств).

У ЗМІ тим часом поступово з'являється інформація, що метою Ізраїлю нібито були - ядерні об'єкти Ірану, а також стверджується, що під удар потрапили високопоставлені чиновники Корпусу вартових Ісламської революції. Зокрема, йдеться про замах на начальника Генштабу Ірану.

Зазначимо, днями посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростовував інформацію, що Ізраїль готує удари по Ірану.