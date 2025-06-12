Посол Украины опроверг слухи о планах Израиля нанести удар по Ирану

Военная техника у границы Израиля. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию о якобы подготовке Израилем удара по Ирану. Дипломат отметил, что сейчас нет ни одного официального подтверждения таких намерений, а распространяемая информация базируется исключительно на анонимных источниках.

Об этом Евгений Корнийчук высказался в эфире программы Ранок.LIVE.

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"CNN ссылается на израильские журналистские расследования и источники, которые ничем не подтверждены", — отметил посол, добавив, что уже не раз наблюдал, как "из большого облака шел малый дождь".

В качестве примера он вспомнил прошлогодний период напряжения в отношениях между Израилем и Ираном, когда были обстрелы с обеих сторон, но о них заранее предупреждали все стороны, а к отражению иранских ракет присоединились союзники — в частности США, Франция, Великобритания и Иордания.

По словам Корнийчука, сейчас нет признаков прекращения переговоров по иранской ядерной программе — очередной раунд запланирован на ближайшее воскресенье в Омане. Он также напомнил, что на понедельник назначена брачная церемония сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поэтому любое обострение выглядит маловероятным.

Несмотря на заявления израильских политиков об автономности, государство в значительной степени зависит от американской военной помощи и технологий. Все самые современные израильские оборонные разработки базируются на американских образцах.

"Они не могут достичь согласия с американской администрацией. И в этом они в определенной степени похожи на нас. Потому что ожидания были гораздо большие от администрации Трампа, но они не оправдались", — высказался посол.

Посол также напомнил, что американо-израильское военно-техническое сотрудничество длится уже более 70 лет и является примером того, почему не стоит сравнивать его с украинским опытом.

Напомним, посол Израиля в Украине заявил, что страна передала системы ПВО Patriot.

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