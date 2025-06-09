Україна отримувала від Ізраїлю системи Patriot, — посол

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Фото: скриншот з відео

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що країна надавала нам системи ППО Patriot. Це ЗРК, які були на озброєнні Ізраїлю ще у 90-х роках минулого століття.

Про це Бродський сказав в інтерв'ю журналістці Марічці Довбенко.

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За словами Бродського, системи ППО Patriot, які колись отримав Ізраїль від США, тепер знаходяться в Україні. Він зауважив що ця техніка була на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х років минулого століття.

"Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", — наголосив він.

Посол додав, що намагався побудувати діалог зі своїми колегами щодо війни в Україні, за що отримував критику на батьківщині за сильну симпатію. Він хоче, аби до кінця його перебування на посаді було встановлено мир.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет, які обіцяли Україні.

А неофіційний акаунт ізраїльської розвідки Моссад прокоментував спецоперацію СБУ "Павутина", завдяки якій було уражено 41 літак Росії.