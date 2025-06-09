Яхта Грети Тунберг із гуманітаркою не дісталась Гази

Учасники гуманітарної місії. Фото: Freedom Flotilla Coalition/via REUTERS

Ізраїльські війська перехопили благодійне судно Madleen, яке під британським прапором прямувало до Сектора Газа з гуманітарною місією, організованою Коаліцією Флотилії Свободи (FFC). Серед 12 членів екіпажу була шведська кліматична активістка Грета Тунберг, а також депутатка Європарламенту від Франції Рима Хассан.

Про це повідомляє Reuters.

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Човен був захоплений в міжнародних водах у ніч проти 9 червня. Відомо, що ізраїльські військові піднялися на борт близько другої години ночі.

За заявою FFC, мета місії полягала не лише у доставці невеликої партії гуманітарної допомоги (зокрема рису та дитячого харчування), але й у приверненні уваги міжнародної спільноти до гуманітарної катастрофи в Газі. Проте Міністерство оборони Ізраїлю розцінило цей рейс як політичну акцію на користь ХАМАС і наказало не допустити прибуття яхти до анклаву.

МЗС Ізраїлю у своєму повідомленні в соцмережі X назвало Madleen "селфі-яхтою знаменитостей" і заявило, що всі пасажири почуваються добре й незабаром повернуться до своїх країн. Також зазначено, що гуманітарну допомогу, яка залишилася на борту і "не була спожита знаменитостями", буде передано Газі через офіційні гуманітарні канали.

Членів екіпажу просять підняти руки. Фото: Freedom Flotilla Coalition/Handout via REUTERS

Ізраїль утримує морську блокаду Сектора Газа з 2007 року, відколи владу там захопив ХАМАС. Блокада залишалася чинною попри численні конфлікти, включно з війною, що триває після нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули понад 1 200 людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, кількість загиблих серед палестинців від початку ізраїльської військової операції перевищила 54 000 осіб. ООН попереджає, що більшість з понад двох мільйонів мешканців анклаву перебувають на межі голоду.

Нагадаємо, раніше у травні лідери кількох європейських країн заявили, що в Секторі Гази може розпочатися масовий голод через блокаду поставок гуманітарної допомоги.

Наприкінці травня Ізраїль схвалив пропозицію про припинення вогню в Секторі Гази.