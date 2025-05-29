Припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС - що відомо

Військові Ізраїлю. Фото: Reuters

У четвер, 29 травня, у США заявили, що спецпосланець Стів Віткофф передав ХАМАСу пропозицію щодо припинення вогню. Відомо, що Ізраїль вже раніше підтримав і схвалив цю ініціативу.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

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Речниця Білого дому підкреслила, що переговори щодо конфлікту між ХАМАС і Ізраїлем продовжуються.

"Ізраїль підписав цю пропозицію до того, як вона була надіслана ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що дискусії тривають, і ми сподіваємося, що припинення вогню в Газі відбудеться, щоб ми могли повернути всіх заручників додому", — сказала речниця Білого дому.

Прем'єр-міністр Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився з новим планом Віткоффа.

У свою чергу, ХАМАС наразі розглядає цю пропозицію.

Нагадаємо, що 18 травня ізраїльські військові повідомили про запуск масштабних наземних операцій одночасно на північних і південних територіях Сектора Гази. Цей крок знаменував собою нову фазу загострення конфлікту, що виникла на тлі провалу останніх переговорів із рухом ХАМАС, які проходили в Катарі.

Раніше Ізраїль ввів заборону на гуманітарні поставки до Сектора Гази, що створює загрозу голоду і може призвести до загибелі тисяч людей.