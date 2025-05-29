Прекращение огня между Израилем и ХАМАС - что известно

Военные Израиля. Фото: Reuters

В четверг, 29 мая, в США заявили, что спецпосланник Стив Уиткофф передал ХАМАСу предложение о прекращении огня. Известно, что Израиль уже ранее поддержал и одобрил эту инициативу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

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Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что переговоры по конфликту между ХАМАС и Израилем продолжаются.

"Израиль подписал это предложение до того, как оно было направлено ХАМАСу. Я также могу подтвердить, что дискуссии продолжаются, и мы надеемся, что прекращение огня в Газе состоится, чтобы мы могли вернуть всех заложников домой",- сказала пресс-секретарь Белого дома.

Премьер-министр Нетаньяху подтвердил, что Израиль согласился с новым планом Виткоффа.

В свою очередь, ХАМАС сейчас рассматривает это предложение.

Напомним, что 18 мая израильские военные сообщили о запуске масштабных наземных операций одновременно на северных и южных территориях Сектора Газа. Этот шаг знаменовал собой новую фазу обострения конфликта, возникшую на фоне провала последних переговоров с движением ХАМАС, которые проходили в Катаре.

Ранее Израиль ввел запрет на гуманитарные поставки в Сектор Газа, что создает угрозу голода и может привести к гибели тысяч людей.