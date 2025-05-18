Наступление Израиля на Сектор Газа - десятки погибших

Боевые действия в Газе. Фото: Israel Defense Forces

В воскресенье, 18 мая, израильские войска объявили о начале "широкомасштабных наземных операций" на севере и юге Сектора Газа. Это новый этап эскалации конфликта, который происходит на фоне провала последнего раунда переговоров с группировкой ХАМАС в Катаре.

Об этом сообщает Reuters.

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Операция в Газе

По данным палестинских медиков, только за ночь в результате израильских авиаударов погибло по меньшей мере 130 человек.

Израильская армия, в свою очередь, сообщила о более 670 атакованных целях боевиков в Газе за последнюю неделю.

Операция проходит под кодовым названием "Колесницы Гидеона" и имеет целью достижение "оперативного контроля" над частями анклава. По словам израильских военных, в результате ударов уничтожены десятки бойцов ХАМАС.

Правительство Израиля подтвердило, что на переговорах обсуждались вопросы перемирия, соглашения об освобождении заложников, а также потенциальное прекращение войны в обмен на изгнание ХАМАС из Газы и ее демилитаризацию — требования, которые группировка уже неоднократно отклоняла.

Несмотря на некоторые сигналы о возможной гибкости позиции Тель-Авива, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что никакого прогресса в диалоге пока не достигнуто.

На фоне ухудшения гуманитарной ситуации международное сообщество призывает к немедленной деэскалации, однако военные действия только нарастают.

Ранее Израиль запретил гуманитарные поставки в Сектор Газа, из-за чего от голода могут умереть тысячи людей.

Также мы писали, что власти Израиля приготовились к захвату всей территории Сектора Газа.