Наступ Ізраїлю на Сектор Гази — десятки загиблих

Бойові дії у Газі. Фото: Israel Defense Forces

У неділю, 18 травня, ізраїльські війська оголосили про початок "широкомасштабних наземних операцій" на півночі та півдні Сектору Гази. Це новий етап ескалації конфлікту, який відбувається на тлі провалу останнього раунду переговорів з угрупованням ХАМАС у Катарі.

Про це повідомляє Reuters.

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Операція в Газі

За даними палестинських медиків, лише за ніч внаслідок ізраїльських авіаударів загинуло щонайменше 130 осіб.

Ізраїльська армія, своєю чергою, повідомила про понад 670 атакованих цілей бойовиків у Газі за останній тиждень.

Операція проходить під кодовою назвою "Колісниці Гідеона" й має на меті досягнення "оперативного контролю" над частинами анклаву. За словами ізраїльських військових, унаслідок ударів знищено десятки бійців ХАМАС.

Уряд Ізраїлю підтвердив, що на переговорах обговорювалися питання перемир’я, угоди про звільнення заручників, а також потенційне припинення війни в обмін на вигнання ХАМАС із Гази та її демілітаризацію — вимоги, які угрупування вже неодноразово відхиляли.

Попри деякі сигнали про можливу гнучкість позиції Тель-Авіва, високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що жодного поступу в діалозі наразі не досягнуто.

На тлі погіршення гуманітарної ситуації міжнародна спільнота закликає до негайної деескалації, однак військові дії лише наростають.

Раніше Ізраїль заборонив гуманітарні поставки у Сектор Гази, через що від голоду можуть померти тисячі людей.

Також ми писали, що влада Ізраїлю приготувалася до захоплення всієї території Сектора Гази.