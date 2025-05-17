Загроза голоду в Секторі Гази — Ізраїль блокує гумдопомогу в регіон

Руйнування після авіаудару в Секторі Гази. Фото: АР

Ізраїль заборонив гуманітарні поставки у Сектор Гази, через що від голоду можуть померти тисячі людей. Лідери європейських країн заявляють, що летальні випадки можуть розпочатися вже найближчими днями й тижнями.

Про це повідомляє Politico.

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Лідери Ісландії, Люксембургу, Мальти, Норвегії та Іспанії закликали Ізраїлю негайно припинити наступ у Секторі Гази та допустити до регіону гуманітарні організації, адже це може призвести до катастрофи через голод.

"Ми не будемо мовчати перед рукотворною гуманітарною катастрофою, яка відбувається на наших очах у Газі. Понад 50 тисяч чоловіків, жінок і дітей втратили життя. Ще більше людей можуть загинути від голоду найближчими днями й тижні, якщо не буде вжито негайних заходів", — йдеться у заяві.

Водночас у Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП) заявили, що зараз близько 470 тисяч мешканців Гази стикаються з катастрофічним голодом через блокування постачання допомоги Ізраїлем із 2 березня. За даними організації, було заблоковано понад 116 тисяч тонн продовольства.

Нагадаємо, Ізраїль планує захопити всю Газу. Військово-політичне керівництво країни вже схвалило план "посилення і розширення" операції.

Також ми повідомляли, що Ізраїль не виключає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану. Такі атаки можуть бути найближчими місяцями.