Ізраїль розглядає удари по ядерних об'єктах Ірану — деталі

Армія оборони Ізраїлю атакує Іран. Ілюстративне фото: Amir Cohen/Reuters

Ізраїль не виключає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану найближчими місяцями. І це попри те, що президент США Дональд Трамп сказав, що Америка наразі не підтримує такий крок.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що Ізраїль не виключає можливість здійснення атак на ядерні об’єкти Ірану найближчими місяцями. І це попри те, що президент Дональд Трамп сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що США наразі не бажають підтримувати такий крок.

Ізраїльські офіційні особи пообіцяли перешкодити Тегерану придбати ядерну зброю, а Нетаньяху наполягав на тому, що будь-які переговори з Іраном повинні призвести до повного згортання його ядерної програми.

Протягом останніх місяців Ізраїль запропонував адміністрації Трампа низку варіантів атак на об’єкти Ірану. Деякі з них були заплановані на кінець весни та літо.

За словами джерел, плани передбачають комбінацію авіаударів і операцій, які відрізняються за інтенсивністю і можуть зменшити здатність Тегерана розгортати свою ядерну програму на кілька місяців, рік або більше.

Раніше у New York Times писали, що Трамп виступив проти намірів Ізраїлю атакувати Іран, оскільки Вашингтон наразі хоче дати шанс дипломатичним переговорам з Тегераном.

Але тепер ізраїльські чиновники вважають, що їхні військові можуть завдати обмеженого удару по Ірану, який потребуватиме меншої підтримки з боку США — така атака була б і менш масштабною, ніж Ізраїль пропонував спочатку.

Наразі невідомо, чи все-таки наважиться Ізраїль на удар, особливо з початком переговорів між США та Іраном про ядерну угоду. Такий крок, швидше за все, відштовхнув би Трампа і міг би призвести до втрати підтримки з боку США.

Нагадаємо, що 7 квітня у Білому домі відбувся спільний виступ президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

Раніше Іран висловив готовність до непрямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми.