Израиль рассматривает удары по ядерным объектам Ирана - детали

Израиль не отказался от атак на ядерные объекты Ирана — Reuters
Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы. И это несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сказал, что Америка пока не поддерживает такой шаг.
Об этом информирует Reuters.
Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана — что известно
Отмечается, что Израиль не исключает возможность осуществления атак на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы. И это несмотря на то, что президент Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США пока не желают поддерживать такой шаг.
Израильские официальные лица пообещали помешать Тегерану приобрести ядерное оружие, а Нетаньяху настаивал на том, что любые переговоры с Ираном должны привести к полному сворачиванию его ядерной программы.
В течение последних месяцев Израиль предложил администрации Трампа ряд вариантов атак на объекты Ирана. Некоторые из них были запланированы на конец весны и лето.
По словам источников, планы предусматривают комбинацию авиаударов и операций, которые отличаются по интенсивности и могут уменьшить способность Тегерана разворачивать свою ядерную программу на несколько месяцев, год или больше.
Ранее в New York Times писали, что Трамп выступил против намерений Израиля атаковать Иран, поскольку Вашингтон сейчас хочет дать шанс дипломатическим переговорам с Тегераном.
Но теперь израильские чиновники считают, что их военные могут нанести ограниченный удар по Ирану, который потребует меньшей поддержки со стороны США - такая атака была бы и менее масштабной, чем Израиль предлагал изначально.
Пока неизвестно, решится ли все-таки Израиль на удар, особенно с началом переговоров между США и Ираном о ядерной сделке. Такой шаг, скорее всего, оттолкнул бы Трампа и мог бы привести к потере поддержки со стороны США.
Напомним, что 7 апреля в Белом доме состоялось совместное выступление президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Ранее Иран выразил готовность к косвенным переговорам с Соединенными Штатами по своей ядерной программе.
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