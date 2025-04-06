Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Фото: Reutrers

Іран висловив готовність до непрямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми, відхиляючи вимогу президента США Дональда Трампа про прямі перемовини. Тим часом напруженість у регіоні зростає.

Про це повідомляє Reuters.

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Діалог між Іраном та США

Високопосадовець Ірану, який побажав залишитися анонімним повідомив, що Тегеран прагне продовжити непрямий діалог через Оман, який традиційно виступає посередником між двома країнами.

Іран також попередив сусідні держави, зокрема Ірак, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Туреччину та Бахрейн, що будь-яка підтримка американської атаки, включно з наданням повітряного простору чи території для військових дій США, буде розцінена як ворожий акт і матиме серйозні наслідки. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної готовності.

Напруженість у регіоні зростає після того, як Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням, якщо Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду. У відповідь Хаменеї заявив, що Іран завдасть "сильного удару" у відповідь на будь-яку агресію з боку США.

Регіональні країни висловлюють занепокоєння щодо можливого розширення конфлікту, що може дестабілізувати ситуацію та вплинути на світові поставки нафти. Сполучені Штати, зі свого боку, посилюють військову присутність на Близькому Сході, переміщуючи додаткові військові літаки для стримування потенційних загроз з боку Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Іран готовий брати участь у прямих переговорах щодо своєї ядерної програми. Також ми писали, що США планують завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.