Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: Reutrers

Иран выразил готовность к непрямым переговорам с Соединенными Штатами по своей ядерной программе, отклоняя требование президента США Дональда Трампа о прямых переговорах. Тем временем напряженность в регионе растет.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Диалог между Ираном и США

Высокопоставленный чиновник Ирана, который пожелал остаться анонимным сообщил, что Тегеран стремится продолжить косвенный диалог через Оман, который традиционно выступает посредником между двумя странами.

Иран также предупредил соседние государства, в частности Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию и Бахрейн, что любая поддержка американской атаки, включая предоставление воздушного пространства или территории для военных действий США, будет расценена как враждебный акт и будет иметь серьезные последствия. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности.

Напряженность в регионе растет после того, как Трамп пригрозил Ирану бомбардировкой, если Тегеран не согласится на новую ядерную сделку. В ответ Хаменеи заявил, что Иран нанесет "сильный удар" в ответ на любую агрессию со стороны США.

Региональные страны выражают обеспокоенность относительно возможного расширения конфликта, что может дестабилизировать ситуацию и повлиять на мировые поставки нефти. Соединенные Штаты, со своей стороны, усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, перемещая дополнительные военные самолеты для сдерживания потенциальных угроз со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что Иран готов участвовать в прямых переговорах по своей ядерной программе. Также мы писали, что США планируют нанести удар по ядерным объектам Ирана.