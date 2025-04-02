США та Ізраїль хочуть вдарити по ядерних об'єктах в Ірані - деталі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп планує завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Таким чином він хоче ліквідувати загрозу, пов'язану з програмою створення ядерної зброї країни.

Про це пише Daily Mail у середу, 2 квітня.

Читайте також:

США може вдарити по Ірану

За словами кількох високопоставлених чиновників, США та Ізраїль готуються завдати удару по Ірану, аби остаточно ліквідувати загрозу, пов'язану з програмою створення ядерної зброї.

"Якщо вони не укладуть угоду, буде бомбардування... це буде бомбардування, якого вони ніколи раніше не бачили. Деякі спостерігачі вважали, що це просто гіперболізована риторика. Але ізраїльське джерело було чітким. Це не просто божевільна вимога. Це надзвичайно важливо для стабільності Ізраїлю і світу", — заявив днями Трамп.

Видання пише, що подібні погрози лунали неодноразово, але зараз є чіткі докази того, що цього разу і США, і Ізраїль мають намір зробити більше, ніж просто "брязкати зброєю".

Зокрема, тиждень тому США розгорнули три малопомітних бомбардувальники на своїй базі на Чагоських островах на острові Дієго Гарсія в Індійському океані. Ці літаки можуть запускати бомби "Bunker Buster", які здатні проникнути крізь іранські ядерні укриття підвищеної міцності.

У матеріалі йдеться, що відповідне рішення частково зумовлене доповіддю МАГАТЕ про те, що запаси збагаченого урану в Ірані значно збільшилися.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан відмовився від будь-яких переговорів з адміністрацією Трампа щодо ядерної програми.

Раніше Трамп під час виступу заявив, що США та Іран мають провести переговори.