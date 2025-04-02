США и Израиль хотят ударить по ядерным объектам в Иране - детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана. Таким образом он хочет ликвидировать угрозу, связанную с программой создания ядерного оружия страны.

Об этом пишет Daily Mail в среду, 2 апреля.

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По словам нескольких высокопоставленных чиновников, США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану, чтобы окончательно ликвидировать угрозу, связанную с программой создания ядерного оружия.

"Если они не заключат соглашение, будет бомбардировка... это будет бомбардировка, которой они никогда раньше не видели. Некоторые наблюдатели считали, что это просто гиперболизированная риторика. Но израильский источник был четким. Это не просто безумное требование. Это чрезвычайно важно для стабильности Израиля и мира", — заявил на днях Трамп.

Издание пишет, что подобные угрозы звучали неоднократно, но сейчас есть четкие доказательства того, что на этот раз и США, и Израиль намерены сделать больше, чем просто "бряцать оружием".

В частности, неделю назад США развернули три малозаметных бомбардировщика на своей базе на Чагосских островах на острове Диего Гарсия в Индийском океане. Эти самолеты могут запускать бомбы "Bunker Buster", которые способны проникнуть сквозь иранские ядерные укрытия повышенной прочности.

В материале говорится, что соответствующее решение частично обусловлено докладом МАГАТЭ о том, что запасы обогащенного урана в Иране значительно увеличились.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан отказался от любых переговоров с администрацией Трампа по ядерной программе.

Ранее Трамп во время выступления заявил, что США и Иран должны провести переговоры.