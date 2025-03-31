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Іран відмовився від прямих переговорів з Трампом — але є нюанс

31 березня 2025 05:59
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Президент Ірану повністю відмовився від прямих переговорів із США, але не виключив непрямі переговори
Збройні сили Ірану. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент Ірану Масуд Пезешкіан прямо заявив, що його країна відмовляється від будь-яких переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Це стало відповіддю на лист Трампа, в якому він пропонував почати перемовини щодо ядерної програми Ірану.

Про відмову від переговорів Масуд Пезешкіан заявив по національному телебаченню, повідомляє Bloomberg.

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Пезешкіан сказав, що відповідь Ірану вказує на те, що непряме спілкування зі США залишиться ймовірним, як це було в минулому.

"Вони повинні довести, що можуть побудувати довіру щодо своїх рішень, і я сподіваюся, що це станеться", — сказав Пезешкіан. "Поведінка американців визначає подальший шлях переговорів".

Bloomberh нагадує, що під час першої каденції у 2018 році Трамп вивів США з міжнародної угоди, яка накладала обмеження на діяльність Ірану зі збагачення ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій. З початком свого другого терміну він відновив так звану стратегію максимального тиску, посилив санкції та попередив про військові дії проти Ірану, якщо зусилля щодо нової угоди зазнають невдачі.

Раніше повідомлялось, що Трамп у виступі перед журналістами заявив, що США та Іран мають провести переговори. В іншому випадку "з Іраном станеться щось дуже погане", заявив Трамп. 

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомляв, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя.

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