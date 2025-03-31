Президент Ирана полностью отказался от прямых переговоров с США, но не исключил непрямые переговоры

Иран отказался от прямых переговоров с Трампом — но есть нюанс
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прямо заявил, что его страна отказывается от любых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Это стало ответом на письмо Трампа, в котором он предлагал начать переговоры по ядерной программе Ирана.
Об отказе от переговоров Масуд Пезешкиан заявил по национальному телевидению, сообщает Bloomberg.
Какой формат переговоров теперь доступен
Пезешкиан сказал, что ответ Ирана указывает на то, что непрямое общение с США останется вероятным, как это было в прошлом.
"Они должны доказать, что могут построить доверие в отношении своих решений, и я надеюсь, что это произойдет", — сказал Пезешкиан. "Поведение американцев определяет дальнейший путь переговоров".
Bloomberh напоминает, что во время первой каденции в 2018 году Трамп вывел США из международного соглашения, которое накладывало ограничения на деятельность Ирана по обогащению ядерного оружия в обмен на ослабление санкций. С началом своего второго срока он возобновил так называемую стратегию максимального давления, усилил санкции и предупредил о военных действиях против Ирана, если усилия по новому соглашению потерпят неудачу.
Ранее сообщалось, что Трамп в выступлении перед журналистами заявил, что США и Иран должны провести переговоры. В противном случае "с Ираном произойдет что-то очень плохое", заявил Трамп.
Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.
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