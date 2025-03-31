Президент Ирана полностью отказался от прямых переговоров с США, но не исключил непрямые переговоры

Вооруженные силы Ирана. Иллюстративное фото: Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прямо заявил, что его страна отказывается от любых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Это стало ответом на письмо Трампа, в котором он предлагал начать переговоры по ядерной программе Ирана.

Об отказе от переговоров Масуд Пезешкиан заявил по национальному телевидению, сообщает Bloomberg.

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Пезешкиан сказал, что ответ Ирана указывает на то, что непрямое общение с США останется вероятным, как это было в прошлом.

"Они должны доказать, что могут построить доверие в отношении своих решений, и я надеюсь, что это произойдет", — сказал Пезешкиан. "Поведение американцев определяет дальнейший путь переговоров".

Bloomberh напоминает, что во время первой каденции в 2018 году Трамп вывел США из международного соглашения, которое накладывало ограничения на деятельность Ирана по обогащению ядерного оружия в обмен на ослабление санкций. С началом своего второго срока он возобновил так называемую стратегию максимального давления, усилил санкции и предупредил о военных действиях против Ирана, если усилия по новому соглашению потерпят неудачу.

Ранее сообщалось, что Трамп в выступлении перед журналистами заявил, что США и Иран должны провести переговоры. В противном случае "с Ираном произойдет что-то очень плохое", заявил Трамп.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.