Дональд Трамп заявляє, що відчуває готовність Ірану до прямих переговорів по ядерній програмі

Іранські ракети. Ілюстративне фото: Скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Іран готовий брати участь у прямих переговорах щодо своєї ядерної програми. Це сталось буквально за добу після того, як Тегеран заявив, що готовий вести не прямі переговори, а переговори через посередників.

Про слова Трампа повідомляє агенція Bloomberg.

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Прямо на борту президентського літака Дональд Трамп повідомив, що надає перевагу розмові з Іраном сам-на-сам, і що, на його думку, це може полегшити укладання угоди.

"Я думаю, що таким чином все відбувається швидше, і ви можете зрозуміти іншу сторону набагато краще, ніж через посередників", — сказав Трамп.

На думку президента США Іран зараз дуже стурбований і почувається вразливо, а він не хоче, щоб Іран так себе почував.

Bloomberg нагадує, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв про готовність його країни до "справжніх переговорів, з позиції рівності та непрямим чином" під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив минулого тижня, що верховний лідер аятолла Алі Хаменеї відкинув перспективу прямих переговорів з адміністрацією Трампа після військових погроз.

Раніше повідомлялось, що Трамп у виступі перед журналістами заявив, що США та Іран мають провести переговори. В іншому випадку "з Іраном станеться щось дуже погане", заявив Трамп.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомляв, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя.