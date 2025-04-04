Дональд Трамп заявляет, что чувствует готовность Ирана к прямым переговорам по ядерной программе

Трамп заявил о "ядерных" переговорах с Ираном — что известно
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что Иран готов участвовать в прямых переговорах по своей ядерной программе. Это произошло буквально через сутки после того, как Тегеран заявил, что готов вести не прямые переговоры, а переговоры через посредников.
О словах Трампа сообщает агентство Bloomberg.
Что заявил Трамп о переговорах с Ираном
Прямо на борту президентского самолета Дональд Трамп сообщил, что предпочитает разговор с Ираном один на один, и что, по его мнению, это может облегчить заключение сделки.
"Я думаю, что таким образом все происходит быстрее, и вы можете понять другую сторону гораздо лучше, чем через посредников", — сказал Трамп.
По мнению президента США Иран сейчас очень обеспокоен и чувствует себя уязвимо, а он не хочет, чтобы Иран так себя чувствовал.
Bloomberg напоминает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял о готовности его страны к "настоящим переговорам, с позиции равенства и косвенным образом" во время телефонного разговора с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на прошлой неделе, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи отверг перспективу прямых переговоров с администрацией Трампа после военных угроз.
Ранее сообщалось, что Трамп в выступлении перед журналистами заявил, что США и Иран должны провести переговоры. В противном случае "с Ираном произойдет что-то очень плохое", заявил Трамп.
Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.
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