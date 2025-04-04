Дональд Трамп заявляет, что чувствует готовность Ирана к прямым переговорам по ядерной программе

Иранские ракеты. Иллюстративное фото: Скриншот

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что Иран готов участвовать в прямых переговорах по своей ядерной программе. Это произошло буквально через сутки после того, как Тегеран заявил, что готов вести не прямые переговоры, а переговоры через посредников.

О словах Трампа сообщает агентство Bloomberg.

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Прямо на борту президентского самолета Дональд Трамп сообщил, что предпочитает разговор с Ираном один на один, и что, по его мнению, это может облегчить заключение сделки.

"Я думаю, что таким образом все происходит быстрее, и вы можете понять другую сторону гораздо лучше, чем через посредников", — сказал Трамп.

По мнению президента США Иран сейчас очень обеспокоен и чувствует себя уязвимо, а он не хочет, чтобы Иран так себя чувствовал.

Bloomberg напоминает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял о готовности его страны к "настоящим переговорам, с позиции равенства и косвенным образом" во время телефонного разговора с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на прошлой неделе, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи отверг перспективу прямых переговоров с администрацией Трампа после военных угроз.

Ранее сообщалось, что Трамп в выступлении перед журналистами заявил, что США и Иран должны провести переговоры. В противном случае "с Ираном произойдет что-то очень плохое", заявил Трамп.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.