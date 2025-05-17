Угроза голода в Секторе Газа — Израиль блокирует гумпомощь в регион

Разрушения после авиаудара в Секторе Газа. Фото: АР

Израиль запретил гуманитарные поставки в Сектор Газа, из-за чего от голода могут умереть тысячи людей. Лидеры европейских стран заявляют, что летальные случаи могут начаться уже в ближайшие дни и недели.

Об этом сообщает Politico.

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Лидеры Исландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии и Испании призвали Израиль немедленно прекратить наступление в Секторе Газа и допустить в регион гуманитарные организации, ведь это может привести к катастрофе из-за голода.

"Мы не будем молчать перед рукотворной гуманитарной катастрофой, которая происходит на наших глазах в Газе. Более 50 тысяч мужчин, женщин и детей потеряли жизни. Еще больше людей могут погибнуть от голода в ближайшие дни и недели, если не будут приняты немедленные меры", — говорится в заявлении.

В то же время во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) заявили, что сейчас около 470 тысяч жителей Газы сталкиваются с катастрофическим голодом из-за блокирования поставок помощи Израилем со 2 марта. По данным организации, было заблокировано более 116 тысяч тонн продовольствия.

Напомним, Израиль планирует захватить всю Газу. Военно-политическое руководство страны уже одобрило план "усиления и расширения" операции.

Также мы сообщали, что Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Такие атаки могут быть в ближайшие месяцы.