План наступу на Газу може бути реалізований після візиту Трампа до країн Перської затоки

Армія Ізраїлю. Ілюстративне фото: Reuters

Влада Ізраїлю приготувалася до захоплення всієї території Сектора Гази. Військово-політичне керівництво країни вже схвалило план "посилення і розширення" операції.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

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Як зазначає видання, реалізація плану розпочнеться після візиту президента США Дональда Трампа до країн Перської затоки наступного тижня. За цей час Ізраїль продовжуватиме переговори з ХАМАС про звільнення заручників.

"Якщо угоду про заручників не буде досягнуто, операція почнеться з великою інтенсивністю і не припиниться, поки всі її цілі не будуть досягнуті", — повідомило джерело Financial Times.

Проєкт наступу, який представив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір, охоплює захоплення й утримання територій у Газі, "переміщення" мирних жителів на південь із міркувань безпеки, позбавлення угруповання ХАМАС доступу до гуманітарної допомоги, а також "масовані удари" по інфраструктурі та командних пунктах терористів.

Раніше стало відомо, що 5 травня, ізраїльські Повітряні сили атакували Ємен. Ціллю стали удари по портовому місту Ходейда.

Також ми повідомляли, що Ізраїль не виключає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану. Такі атаки можуть бути найближчими місяцями.