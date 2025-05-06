План наступления на Газу может быть реализован после визита Трампа в страны Персидского залива

Армия Израиля. Иллюстративное фото: Reuters

Власти Израиля приготовились к захвату всей территории Сектора Газа. Военно-политическое руководство страны уже одобрило план "усиления и расширения" операции.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

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Как отмечает издание, реализация плана начнется после визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива на следующей неделе. За это время Израиль будет продолжать переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

"Если соглашение о заложниках не будет достигнуто, операция начнется с большой интенсивностью и не прекратится, пока все ее цели не будут достигнуты", — сообщил источник Financial Times.

Проект наступления, который представил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир, включает в себя захват и удержание территорий в Газе, "перемещение" мирных жителей на юг из соображений безопасности, лишение группировки ХАМАС доступа к гуманитарной помощи, а также "массированные удары" по инфраструктуре и командным пунктам террористов.

Ранее стало известно, что 5 мая, израильские Воздушные силы атаковали Йемен. Целью стали удары по портовому городу Ходейда.

Также мы сообщали, что Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Такие атаки могут быть в ближайшие месяцы.