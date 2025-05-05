Ізраїль завдав авіаудару по Ємену 5 травня — що відомо

Велика пожежа та стовп диму видно в портовому місті Ходейда, Ємен. Фото: Times of Israel

У понеділок, 5 травня, ізраїльські Повітряні сили атакували Ємен. Ціллю стали удари по портовому місту Ходейда.

Про це повідомляє Walla.

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Неназваний високопосадовець з Ізраїлю повідомив виданню, що під час атаки були знищені об'єкти в портовому місті Ходейда та великий завод хуситів. Для проведення операції Ізраїль залучив десятки літаків. У той час, коли удар завдавали, в командному пункті перебували прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, міністр оборони Ісраель Кац і начальник Генштабу Еяль Замір.

Неназваний високопосадовець США в інтерв'ю Walla зазначив, що удар був завданий у співпраці із США.

Хусити стверджують, що по порту Ходейди було завдано шість авіаударів.

Як повідомляє видання Times of Israel, близько 20 винищувачів взяли участь в авіаударах, скинувши 50 боєприпасів на порт Ходейда та бетонний завод поблизу міста Баджіль.

Військові повідомили, що до операції було залучено не лише бойові літаки, а й заправники, а також розвідувальні апарати. На опублікованих військових зображеннях можна побачити, як винищувачі готуються до зльоту, що свідчить про масштабність операції.

Нагадаємо, на початку травня Ізраїль підтвердив, що завдав авіаудару біля президентського палацу в Дамаску. Ізраїльські посадовці наголосили, що не допустять перекидання сирійських військ у південні райони Дамаску.

Також ми повідомляли, що Ізраїль не виключає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану. Такі атаки можуть бути найближчими місяцями.