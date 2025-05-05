Израиль нанес авиаудар по Йемену 5 мая - что известно

Израиль нанес авиаудар по Йемену
В понедельник, 5 мая, израильские Воздушные силы атаковали Йемен. Целью стали удары по портовому городу Ходейда.
Об этом сообщает Walla.
Что известно об атаке Израиля по Йемену
Неназванный чиновник из Израиля сообщил изданию, что во время атаки были уничтожены объекты в портовом городе Ходейда и крупный завод хуситов. Для проведения операции Израиль привлек десятки самолетов. В то время, когда удар наносили, в командном пункте находились премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник Генштаба Эяль Замир.
Неназванный высокопоставленный чиновник США в интервью Walla отметил, что удар был нанесен в сотрудничестве с США.
Хуситы утверждают, что по порту Ходейды было нанесено шесть авиаударов.
Как сообщает издание Times of Israel, около 20 истребителей приняли участие в авиаударах, сбросив 50 боеприпасов на порт Ходейда и бетонный завод вблизи города Баджиль.
Военные сообщили, что к операции были привлечены не только боевые самолеты, но и заправщики, а также разведывательные аппараты. На опубликованных военных изображениях можно увидеть, как истребители готовятся к взлету, что свидетельствует о масштабности операции.
Напомним, в начале мая Израиль подтвердил, что нанес авиаудар возле президентского дворца в Дамаске. Израильские чиновники отметили, что не допустят переброски сирийских войск в южные районы Дамаска.
Также мы сообщали, что Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Такие атаки могут быть в ближайшие месяцы.
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