Израиль нанес авиаудар по Йемену 5 мая - что известно

Большой пожар и столб дыма видно в портовом городе Ходейда, Йемен. Фото: Times of Israel

В понедельник, 5 мая, израильские Воздушные силы атаковали Йемен. Целью стали удары по портовому городу Ходейда.

Об этом сообщает Walla.

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Что известно об атаке Израиля по Йемену

Неназванный чиновник из Израиля сообщил изданию, что во время атаки были уничтожены объекты в портовом городе Ходейда и крупный завод хуситов. Для проведения операции Израиль привлек десятки самолетов. В то время, когда удар наносили, в командном пункте находились премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник Генштаба Эяль Замир.

Неназванный высокопоставленный чиновник США в интервью Walla отметил, что удар был нанесен в сотрудничестве с США.

Хуситы утверждают, что по порту Ходейды было нанесено шесть авиаударов.

Как сообщает издание Times of Israel, около 20 истребителей приняли участие в авиаударах, сбросив 50 боеприпасов на порт Ходейда и бетонный завод вблизи города Баджиль.

Военные сообщили, что к операции были привлечены не только боевые самолеты, но и заправщики, а также разведывательные аппараты. На опубликованных военных изображениях можно увидеть, как истребители готовятся к взлету, что свидетельствует о масштабности операции.

Напомним, в начале мая Израиль подтвердил, что нанес авиаудар возле президентского дворца в Дамаске. Израильские чиновники отметили, что не допустят переброски сирийских войск в южные районы Дамаска.

Также мы сообщали, что Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Такие атаки могут быть в ближайшие месяцы.