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Ізраїль завдав удару поблизу президентського палацу в Дамаску

2 травня 2025 08:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ізраїль завдав удару біля палацу Асада в Дамаску
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS
Анастасія Постоєнко - Редактор

Ізраїль офіційно підтвердив авіаудар по об'єкту, розташованому неподалік від президентського палацу в сирійській столиці Дамаску. У повідомленні підкреслено, що цей удар є "чітким сигналом сирійському режиму" на тлі нарощування військової активності поблизу ізраїльського кордону.

Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Каца, передає Times of Israel.

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Ізраїльські чиновники наголосили, що не допустять перекидання сирійських військ у південні райони Дамаска та жодної загрози для друзської меншини.

"Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не дозволимо відправити війська на південь від Дамаска або створити будь-яку загрозу для друзської громади", — йдеться в заяві.

Подробиці щодо характеру цілі чи наслідків удару наразі не розголошуються. 

Нагадаємо, 18 квітня у ХАМАС заявили, що готові звільнити всіх заручників з полону в обмін на мирну угоду.

Також у Reuters зазначали, що Ізраїль не відкидає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану найближчими місяцями.

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