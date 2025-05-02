Ізраїль завдав удару біля палацу Асада в Дамаску

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS

Ізраїль офіційно підтвердив авіаудар по об'єкту, розташованому неподалік від президентського палацу в сирійській столиці Дамаску. У повідомленні підкреслено, що цей удар є "чітким сигналом сирійському режиму" на тлі нарощування військової активності поблизу ізраїльського кордону.

Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Каца, передає Times of Israel.

Реклама

Читайте також:

Ізраїль відповів авіаударом на посилення дій сирійських військ

Ізраїльські чиновники наголосили, що не допустять перекидання сирійських військ у південні райони Дамаска та жодної загрози для друзської меншини.

"Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не дозволимо відправити війська на південь від Дамаска або створити будь-яку загрозу для друзської громади", — йдеться в заяві.

Подробиці щодо характеру цілі чи наслідків удару наразі не розголошуються.

Нагадаємо, 18 квітня у ХАМАС заявили, що готові звільнити всіх заручників з полону в обмін на мирну угоду.

Також у Reuters зазначали, що Ізраїль не відкидає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану найближчими місяцями.