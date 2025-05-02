Израиль нанес удар возле дворца Асада в Дамаске

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS

Израиль официально подтвердил авиаудар по объекту, расположенному неподалеку от президентского дворца в сирийской столице Дамаск. В сообщении подчеркнуто, что этот удар является "четким сигналом сирийскому режиму" на фоне наращивания военной активности вблизи израильской границы.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Каца, передает Times of Israel.

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Израильские чиновники подчеркнули, что не допустят ни переброски сирийских войск в южные районы Дамаска, ни любой угрозы для друзского меньшинства.

"Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не позволим отправить войска на юг от Дамаска или создать любую угрозу для друзской общины", — говорится в заявлении.

Подробности относительно характера цели или последствий удара пока не разглашаются.

Напомним, 18 апреля в ХАМАС заявили, что готовы освободить всех заложников из плена в обмен на мирное соглашение.

Также в Reuters отмечали, что Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы.