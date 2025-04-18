ХАМАС готовий звільнити всіх заручників — є умови

Високопоставлений представник ХАМАС Халіль аль-Хайя. Фото: Reuters

Угруповання ХАМАС заявило, що готове звільнити всіх ізраїльських заручників, які залишаються в полоні. В обмін на це рух вимагає запровадження всеосяжної мирної угоди, яка включатиме припинення війни в Газі, звільнення палестинських в’язнів з ізраїльських тюрем та відновлення зруйнованого анклаву.

Про це заявив високопоставлений представник ХАМАС Халіль аль-Хайя, який очолює переговорну групу руху, під час телезвернення, пише Reuters.

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У ХАМАС заявили, що більше не погоджуватимуться на тимчасові перемир’я чи проміжні домовленості, звинувативши уряд Ізраїлю у використанні таких угод як прикриття для продовження війни на виснаження та голодування населення Гази.

"Нетаньяху та його уряд використовують часткові угоди як прикриття для реалізації своєї політичної програми — продовження війни на знищення, навіть ціною життя ізраїльських полонених", — заявив Хайя.

Ізраїльська сторона раніше запропонувала 45-денне перемир’я, щоб звільнити частину заручників та розпочати непрямі переговори про завершення війни. Однак ХАМАС відкинув цю ініціативу, зокрема через умову про складення зброї.

На тлі безуспішних перемовин у Каїрі ситуація залишається напруженою. США заявили, що ХАМАС "не зацікавлений у мирі, а прагне вічного насильства".

Тим часом бойові дії в Газі продовжуються. Ізраїльські авіаудари 17 квітня, за даними місцевих медиків, забрали життя щонайменше 32 палестинців, серед яких — жінки та діти. Один з ударів поцілив у школу під егідою ООН, де загинули шестеро людей.

Ізраїльські військові заявляють, що операція в Газі триватиме доти, доки не буде звільнено всіх заручників (залишилося 59 осіб) і не буде ліквідовано військовий потенціал ХАМАС.