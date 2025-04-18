ХАМАС готов освободить всех заложников - есть условия

Высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя. Фото: Reuters

Группировка ХАМАС заявила, что готова освободить всех израильских заложников, которые остаются в плену. В обмен на это движение требует введения всеобъемлющего мирного соглашения, которое будет включать прекращение войны в Газе, освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем и восстановление разрушенного анклава.

Об этом заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя, который возглавляет переговорную группу движения, во время телеобращения, пишет Reuters.

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Война в Газе

В ХАМАС заявили, что больше не будут соглашаться на временные перемирия или промежуточные договоренности, обвинив правительство Израиля в использовании таких соглашений как прикрытие для продолжения войны на истощение и голодание населения Газы.

"Нетаньяху и его правительство используют частичные соглашения как прикрытие для реализации своей политической программы — продолжение войны на уничтожение, даже ценой жизни израильских пленных", — заявил Хайя.

Израильская сторона ранее предложила 45-дневное перемирие, чтобы освободить часть заложников и начать косвенные переговоры о завершении войны. Однако ХАМАС отверг эту инициативу, в частности из-за условия о сложении оружия.

На фоне безуспешных переговоров в Каире, ситуация остается напряженной. США заявили, что ХАМАС "не заинтересован в мире, а стремится к вечному насилию".

Тем временем боевые действия в Газе продолжаются. Израильские авиаудары 17 апреля, по данным местных медиков, унесли жизни по меньшей мере 32 палестинцев, среди которых - женщины и дети. Один из ударов попал в школу под эгидой ООН, где погибли шесть человек.

Израильские военные заявляют, что операция в Газе будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все заложники (осталось 59 человек) и не будет ликвидирован военный потенциал ХАМАС.