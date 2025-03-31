Ізраїль запропонував нові умови перемир'я в Газі

Люди в секторі Гази. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Ізраїль запропонував подовжити перемир’я у Газі. Це може статися в обмін на звільнення половини заручників, які все ще залишаються в полоні угруповання ХАМАС.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на офіційних осіб Ізраїля.

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Джерело повідомило, що про нові умови перемир’я посадовці заявили 30 березня, тоді як ізраїльські військові оголосили обов’язкову евакуацію палестинців на південь Гази через заплановані там "інтенсивні операції".

Йдеться про припинення вогню на 40–50 днів і звільнення половини з 24 заручників, яких Ізраїль вважає живими, а також приблизно половини з 35 осіб, які, ймовірно, загинули.

Reuters повідомляє, що минулих вихідних ХАМАС прийняв пропозицію катарських та єгипетських посередників, згідно з якою щотижня звільнятимуть по п’ять заручників в обмін на перемир’я.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Ізраїль консультувався із США щодо ударів по Газі.

Також стало відомо, що сьогодні, 18 березня, ізраїльські військові атакували ХАМАС у Газі.