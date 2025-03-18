ХАМАС звинуватив США у відповідальності за бомбардування в Газі

Евакуація у Газі. Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Палестинське угруповання ХАМАС звинуватило Сполучені Штати у відповідальності за загибель сотень мирних жителів у Газі. Крім того, там зробили заяву із зверненням до міжнародної спільноти.

Про це повідомляє The Guardian.

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ХАМАС звинуватив США після того, як Білий дім підтвердив, що Ізраїль консультувався з адміністрацією Дональда Трампа перед здійсненням авіаударів. За офіційними даними, тоді під час нічної атаки загинуло понад 400 палестинців.

"З його необмеженою політичною та військовою підтримкою окупації (Ізраїлю) Вашингтон несе повну відповідальність за масові вбивства, зокрема вбивства жінок і дітей у Газі", — заявили у ХАМАС.

Також угруповання закликало міжнародну спільноту до негайних дій для притягнення до відповідальності як Ізраїль, так і його союзників за "злочини проти людяності".

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Ізраїль консультувався із США щодо ударів по Газі.

Також стало відомо, що сьогодні, 18 березня, ізраїльські військові атакували ХАМАС у Газі.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ХАМАС та закликав повернути живих та мертвих заручників.