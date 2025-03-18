ХАМАС обвинил США в ответственности за бомбардировки в Газе

Эвакуация в Газе. Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Палестинская группировка ХАМАС обвинила Соединенные Штаты в ответственности за гибель сотен мирных жителей в Газе. Кроме того, там сделали заявление с обращением к международному сообществу.

Об этом сообщает The Guardian.

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ХАМАС обвинил США после того, как Белый дом подтвердил, что Израиль консультировался с администрацией Дональда Трампа перед осуществлением авиаударов. По официальным данным, тогда во время ночной атаки погибло более 400 палестинцев.

"С его неограниченной политической и военной поддержкой оккупации (Израиля) Вашингтон несет полную ответственность за массовые убийства, в том числе убийства женщин и детей в Газе", — заявили в ХАМАС.

Также группировка призвала международное сообщество к немедленным действиям для привлечения к ответственности как Израиль, так и его союзников за "преступления против человечности".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Израиль консультировался с США относительно ударов по Газе.

Также стало известно, что сегодня, 18 марта, израильские военные атаковали ХАМАС в Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС и призвал вернуть живых и мертвых заложников.