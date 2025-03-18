Ізраїль завдав ударів по Газі та припинив перемир'я 18 березня

Люди в Секторі Гази. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

У вівторок, 18 березня, ізраїльські військові завдали ударів по цілях ХАМАС у Газі, поклавши кінець багатотижневому протистоянню з приводу продовження припинення вогню, яке зупинило бойові дії в січні. Представники МОЗ Палестини повідомили, що внаслідок атак загинуло щонайменше 100 осіб, багато з них — діти.

Про це повідомляє Reuters.

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Удари Ізраїлю було зафіксовано в кількох місцях, включно з північною Газою, містом Газа і Дейр-ель-Балах, Хан-Юніс і Рафах у центральній і південній частині Сектора Газа.

Зі свого боку військові, які вразили десятки цілей, заявили, що удари триватимуть стільки, скільки необхідно. Причому вони не будуть обмежуватися тільки авіаударами. Зазначається, що атаки були набагато масштабніші, ніж регулярна серія ударів із використанням безпілотників.

ХАМАС заявив, що Ізраїль скасував угоду про припинення вогню, внаслідок чого доля 59 заручників, яких все ще утримують у Газі, залишається невизначеною.

Своєю чергою, в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звинуватили ХАМАС у "неодноразовій відмові звільнити заручників" і відхиленні пропозицій спецпредставника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

"Відтепер Ізраїль діятиме проти ХАМАС із зростаючою військовою міццю", — йдеться в заяві.

Тим часом у Вашингтоні представник Білого дому повідомив, що Ізраїль консультувався зі США, перш ніж нарікати удари. За словами військових, завдані удари були спрямовані проти командирів і керівників ХАМАС середньої ланки, а також проти інфраструктури, що належить цьому бойовому угрупованню.

Нагадаємо, на початку березня держсекретар США Марко Рубіо прискорив доставку військової допомоги Ізраїлю. Він підписав відповідну декларацію.

Також ми писали, що 6 березня президент США Дональд Трамп висунув ХАМАС вимогу. Він закликав угруповання негайно звільнити всіх заручників і повернути Ізраїлю тіла вбитих.