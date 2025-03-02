Рубио подписал декларацию, чтобы ускорить доставку военной помощи Израилю

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Государственный секретарь США Марко Рубио ускорил доставку военной помощи Израилю, подписав соответствующую декларацию. Речь идет о пакете помощи на 4 млрд евро.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

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По словам Рубио, он подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для того, чтобы доставка военной помощи примерно в 4 млрд долларов была быстрее.

"Решение отменить частичное эмбарго на поставки оружия администрации Байдена, которое ошибочно удерживало ряд видов оружия и боеприпасов у Израиля, является еще одним признаком того, что у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп", — говорится на сайте Госдепа.

Также там отметили, что с момента вступления в должность, администрация президента США Дональда Трампа одобрила Израилю почти 12 млрд долларов на крупные военные продажи (закупки).

В Госдепартаменте подчеркнули, что это важное решение совпало с отменой Трампом меморандума эпохи бывшего главы Белого дома Джо Байдена. В частности, документ накладывал "необоснованные и политизированные условия на военную помощь Израилю, в то время, как страна вела войну на выживание на нескольких фронтах. В частности, против Ирана и террористических группировок.

"Администрация Трампа продолжит использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности", — резюмировали в Госдепе.

Напомним, на днях Рубио раскритиковал страны Европы за маленькие взносы в НАТО. В то же время, он отрицал угрозу существования Альянса, призвав больше инвестировать в оборону.

Также мы писали, что по словам Рубио, президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться после того, как встреча с главой Белого дома закончилась "фиаско".