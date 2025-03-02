Рубио подписал декларацию, чтобы ускорить доставку военной помощи Израилю

Госдеп США ускорил доставку военной помощи Израилю
Государственный секретарь США Марко Рубио ускорил доставку военной помощи Израилю, подписав соответствующую декларацию. Речь идет о пакете помощи на 4 млрд евро.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
Соединенные Штаты ускоряют доставку помощи Израилю
По словам Рубио, он подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для того, чтобы доставка военной помощи примерно в 4 млрд долларов была быстрее.
"Решение отменить частичное эмбарго на поставки оружия администрации Байдена, которое ошибочно удерживало ряд видов оружия и боеприпасов у Израиля, является еще одним признаком того, что у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп", — говорится на сайте Госдепа.
Также там отметили, что с момента вступления в должность, администрация президента США Дональда Трампа одобрила Израилю почти 12 млрд долларов на крупные военные продажи (закупки).
В Госдепартаменте подчеркнули, что это важное решение совпало с отменой Трампом меморандума эпохи бывшего главы Белого дома Джо Байдена. В частности, документ накладывал "необоснованные и политизированные условия на военную помощь Израилю, в то время, как страна вела войну на выживание на нескольких фронтах. В частности, против Ирана и террористических группировок.
"Администрация Трампа продолжит использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности", — резюмировали в Госдепе.
Напомним, на днях Рубио раскритиковал страны Европы за маленькие взносы в НАТО. В то же время, он отрицал угрозу существования Альянса, призвав больше инвестировать в оборону.
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