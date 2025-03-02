Рубіо підписав декларацію, щоб прискорити доставку військової допомоги Ізраїлю

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Державний секретар США Марко Рубіо прискорив доставку військової допомоги Ізраїлю, підписавши відповідну декларацію. Мова йде про пакет допомоги на 4 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

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За словами Рубіо, він підписав декларацію про використання надзвичайних повноважень для того, щоб доставка військової допомоги приблизно на 4 млрд доларів була швидше.

"Рішення скасувати часткове ембарго на постачання зброї адміністрації Байдена, яке помилково утримувало низку видів зброї та боєприпасів в Ізраїлю, є ще однією ознакою того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп", — йдеться на сайті Держдепу.

Також там зазначили, що з моменту вступу на посаду, адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила Ізраїлю майже 12 млрд доларів на великі військові продажі (закупівлі).

У Держдепартаменті підкреслили, що це важливе рішення збіглося зі скасуванням Трампом меморандуму епохи колишнього глави Білого дому Джо Байдена. Зокрема, документ накладав "необґрунтовані та політизовані умови на військову допомогу Ізраїлю, в той час, як країна вела війну на виживання на кількох фронтах. Зокрема, проти Ірану і терористичних угруповань.

"Адміністрація Трампа продовжить використовувати всі доступні інструменти для виконання давніх зобов'язань Америки щодо забезпечення безпеки Ізраїлю, включно із засобами протидії загрозам безпеці", — резюмували в Держдепі.

Нагадаємо, днями Рубіо розкритикував країни Європи за маленькі внески в НАТО. Водночас, він заперечував загрозу існування Альянсу, закликавши більше інвестувати в оборону.

Також ми писали, що за словами Рубіо, президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися після того, як зустріч із главою Білого дому закінчилася "фіаско".