Рубіо підписав декларацію, щоб прискорити доставку військової допомоги Ізраїлю

Держдеп США прискорив доставку військової допомоги Ізраїлю
Державний секретар США Марко Рубіо прискорив доставку військової допомоги Ізраїлю, підписавши відповідну декларацію. Мова йде про пакет допомоги на 4 млрд євро.
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Сполучені Штати прискорюють доставку допомоги Ізраїлю
За словами Рубіо, він підписав декларацію про використання надзвичайних повноважень для того, щоб доставка військової допомоги приблизно на 4 млрд доларів була швидше.
"Рішення скасувати часткове ембарго на постачання зброї адміністрації Байдена, яке помилково утримувало низку видів зброї та боєприпасів в Ізраїлю, є ще однією ознакою того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп", — йдеться на сайті Держдепу.
Також там зазначили, що з моменту вступу на посаду, адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила Ізраїлю майже 12 млрд доларів на великі військові продажі (закупівлі).
У Держдепартаменті підкреслили, що це важливе рішення збіглося зі скасуванням Трампом меморандуму епохи колишнього глави Білого дому Джо Байдена. Зокрема, документ накладав "необґрунтовані та політизовані умови на військову допомогу Ізраїлю, в той час, як країна вела війну на виживання на кількох фронтах. Зокрема, проти Ірану і терористичних угруповань.
"Адміністрація Трампа продовжить використовувати всі доступні інструменти для виконання давніх зобов'язань Америки щодо забезпечення безпеки Ізраїлю, включно із засобами протидії загрозам безпеці", — резюмували в Держдепі.
Нагадаємо, днями Рубіо розкритикував країни Європи за маленькі внески в НАТО. Водночас, він заперечував загрозу існування Альянсу, закликавши більше інвестувати в оборону.
Також ми писали, що за словами Рубіо, президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися після того, як зустріч із главою Білого дому закінчилася "фіаско".
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