Израиль нанес удары по Газе и прекратил перемирие 18 марта

Люди в Секторе Газа. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Во вторник, 18 марта, израильские военные нанесли удары по целям ХАМАС в Газе, положив конец многонедельному противостоянию по поводу продления прекращения огня, которое остановило боевые действия в январе. Представители Минздрава Палестины сообщили, что в результате атак погибло не менее 100 человек, многие из них — дети.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Израиль нанес удары по Газе

Удары Израиля были зафиксированы в нескольких местах, включая северную Газу, город Газа и Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах в центральной и южной части Сектора Газа.

В свою очередь военные, поразившие десятки целей, заявили, что удары будут продолжатся столько, сколько необходимо. Причем они не будут ограничиваться только авиаударами. Отмечается, что атаки были гораздо масштабные, чем регулярная серия ударов с использованием беспилотников.

ХАМАС заявил, что Израиль отменил соглашение о результате прекращения огня, в результаты чего судьба 59 заложников, которые все еще удерживаются в Газе - остается неопределенной.

В свою очередь в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили ХАМАС в "неоднократном отказе освободить заложников" и отклонении предложений спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной мощью", — говорится в заявлении.

Тем временем в Вашингтоне представитель Белого дома сообщил, что Израиль консультировался с США, прежде чем наречия удары. По словам военных, нанесенные удары были направлены против командиров и руководителей ХАМАС среднего звена, а также против инфраструктуры, принадлежащей данной боевой группировке.

Напомним, в начале марта госсекретарь США Марко Рубио ускорил доставку военной помощи Израилю. Он подписал соответствующую декларацию.

Также мы писали, что 6 марта президент США Дональд Трамп выдвинул ХАМАС требование. Он призвал группировку немедленно освободить всех заложников и вернуть Израилю тела убитых.