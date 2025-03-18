Удар по ХАМАСу в Секторі Гази — Ізраїль консультувався з США

Речниця Білого дому Керолайн Левітт. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Перед тим, як здійснити атаку на об'єкти ХАМАС в Секторі Гази в понеділок, 17 березня, Ізраїль проконсультувався з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

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"Ізраїльтяни проконсультувалися з адміністрацією Трампа та Білим домом щодо їхніх атак у Газі сьогодні вночі", — заявила Лівітт.

За її словами, Трамп чітко дав зрозуміти, що ХАМАС, хусити, Іран та всі, хто прагне тероризувати не лише Ізраїль, а й США, буду змушені "платити за це ціну".

Речниця Білого дому підкреслила, що усі терористи на Близькому Сході, яких вона назвала "іранськими маріонетками", повинні сприймати слова американського президента серйозно.

Нагадаємо, 18 березня, ізраїльські військові вдарили по цілях ХАМАС у Газі. Вони відновили вогонь після перерви, яка тривала з січня.

Водночас 6 березня Дональд Трамп висунув ХАМАС вимогу. Він закликав угруповання негайно звільнити всіх заручників і повернути Ізраїлю тіла вбитих.