Удар по ХАМАСу в Секторе Газа — Израиль консультировался с США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Перед тем, как осуществить атаку на объекты ХАМАС в Секторе Газа в понедельник, 17 марта, Израиль проконсультировался с администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

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"Израильтяне проконсультировались с администрацией Трампа и Белым домом относительно их атак в Газе сегодня ночью", — заявила Ливитт.

По ее словам, Трамп четко дал понять, что ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, буду вынуждены "платить за это цену".

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что все террористы на Ближнем Востоке, которых она назвала "иранскими марионетками", должны воспринимать слова американского президента серьезно.

Напомним, 18 марта, израильские военные ударили по целям ХАМАС в Газе. Они возобновили огонь после перерыва, который длился с января.

В то же время 6 марта Дональд Трамп выдвинул ХАМАС требование. Он призвал группировку немедленно освободить всех заложников и вернуть Израилю тела убитых.