Израиль предложил новые условия перемирия в Газе
Израиль предложил продлить перемирие в Газе. Это может произойти в обмен на освобождение половины заложников, которые все еще остаются в плену группировки ХАМАС.
Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на официальных лиц Израиля.
Что предлагает Израиль по перемирию в Газе
Источник сообщил, что о новых условиях перемирия чиновники заявили 30 марта, тогда как израильские военные объявили обязательную эвакуацию палестинцев на юг Газы из-за запланированных там "интенсивных операций".
Речь идет о прекращении огня на 40-50 дней и освобождении половины из 24 заложников, которых Израиль считает живыми, а также примерно половины из 35 человек, которые, вероятно, погибли.
Reuters сообщает, что в минувшие выходные ХАМАС принял предложение катарских и египетских посредников, согласно которому еженедельно будут освобождать по пять заложников в обмен на перемирие.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Израиль консультировался с США относительно ударов по Газе.
Также стало известно, что 18 марта израильские военные атаковали ХАМАС в Газе.
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