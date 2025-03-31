Израиль предложил новые условия перемирия в Газе

Люди в секторе Газа. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Израиль предложил продлить перемирие в Газе. Это может произойти в обмен на освобождение половины заложников, которые все еще остаются в плену группировки ХАМАС.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на официальных лиц Израиля.

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Источник сообщил, что о новых условиях перемирия чиновники заявили 30 марта, тогда как израильские военные объявили обязательную эвакуацию палестинцев на юг Газы из-за запланированных там "интенсивных операций".

Речь идет о прекращении огня на 40-50 дней и освобождении половины из 24 заложников, которых Израиль считает живыми, а также примерно половины из 35 человек, которые, вероятно, погибли.

Reuters сообщает, что в минувшие выходные ХАМАС принял предложение катарских и египетских посредников, согласно которому еженедельно будут освобождать по пять заложников в обмен на перемирие.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Израиль консультировался с США относительно ударов по Газе.

Также стало известно, что 18 марта израильские военные атаковали ХАМАС в Газе.