Ізраїль вимагає роззброєння ХАМАС у новій пропозиції

ХАМАС пропонує звільнення заручників в обмін на мир
Єгипет та Катар, які виступають ключовими посередниками у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС, представили палестинському угрупованню нову пропозицію щодо припинення вогню в Секторі Газа. Водночас перспективи досягнення миру наразі залишаються примарними — високопосадовці ХАМАС уже заявили, що принаймні два пункти пропозиції не можуть бути предметом обговорення.
Про це повідомляє Reuters.
Переговори між Ізраїлем та ХАМАС знову закінчилися нічим
ХАМАС опублікував офіційну заяву, в якій повідомив, що вивчає запропоновані умови і надасть відповідь найближчим часом. Водночас угруповання підтвердило свою основну вимогу — будь-яка угода про припинення вогню має гарантувати повне припинення війни в Газі та повне виведення ізраїльських військ із території анклаву.
За словами речника ХАМАСу Самі Абу Зухрі, одна з головних претензій до ізраїльської пропозиції полягає у тому, що вона не передбачає чіткого зобов’язання Ізраїлю припинити бойові дії. Крім того, в документі вперше з боку Ізраїлю з’явилася вимога щодо роззброєння ХАМАС на наступному етапі переговорів. Цю умову у ХАМАС вважають неприйнятною.
"Передача зброї опору — це мільйон червоних ліній. Це не підлягає розгляду, не кажучи вже про обговорення", — заявив Абу Зухрі.
Ізраїль офіційно не коментував оприлюднену пропозицію. Водночас глава єгипетської державної інформаційної служби в коментарі телеканалу Al Qahera наголосив, що ХАМАС добре усвідомлює важливість часу і, ймовірно, оперативно надасть відповідь.
Що відбувається наразі в Секторі Гази
Поточна ситуація на місцях залишається напруженою. Ізраїль відновив активні бойові дії в Секторі Газа у березні після завершення перемир’я, яке діяло з кінця січня. За словами палестинських і єгипетських джерел, останній раунд переговорів у Каїрі 15 квітня не призвів до жодного прориву.
ХАМАС наполягає на виконанні попередніх домовленостей, досягнутих у рамках триетапної угоди про припинення вогню. Згідно з цими умовами, Ізраїль мав би завершити бойові дії та повністю вивести війська з Гази. Водночас ізраїльська влада вважає, що припинення вогню можливе лише після повної ліквідації ХАМАС та звільнення всіх заручників.
За словами Абу Зухрі, ХАМАС готовий звільнити заручників однією партією в обмін на припинення війни та виведення ізраїльських військ.
За офіційними даними органів охорони здоров’я Гази, після відновлення ізраїльського наступу в березні загинули понад 1500 палестинців, сотні тисяч були змушені залишити домівки, а постачання до анклаву практично припинилось. Тим часом у руках бойовиків залишаються 59 ізраїльських заручників, з яких, за оцінками Ізраїлю, 24 вважаються живими.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цивільні не можуть евакуюватися із Сектора Гази.
Наприкінці березня стало відомо, що Ізраїль запропонував нові умови для миру.
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