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ХАМАС пропонує звільнення заручників в обмін на мир

15 квітня 2025 07:43
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ізраїль вимагає роззброєння ХАМАС у новій пропозиції
Наслідки атаки у Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа. Фото: REUTERS/Hatem Khaled
Анастасія Постоєнко - Редактор

Єгипет та Катар, які виступають ключовими посередниками у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС, представили палестинському угрупованню нову пропозицію щодо припинення вогню в Секторі Газа. Водночас перспективи досягнення миру наразі залишаються примарними — високопосадовці ХАМАС уже заявили, що принаймні два пункти пропозиції не можуть бути предметом обговорення.

Про це повідомляє Reuters.

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ХАМАС опублікував офіційну заяву, в якій повідомив, що вивчає запропоновані умови і надасть відповідь найближчим часом. Водночас угруповання підтвердило свою основну вимогу — будь-яка угода про припинення вогню має гарантувати повне припинення війни в Газі та повне виведення ізраїльських військ із території анклаву.

За словами речника ХАМАСу Самі Абу Зухрі, одна з головних претензій до ізраїльської пропозиції полягає у тому, що вона не передбачає чіткого зобов’язання Ізраїлю припинити бойові дії. Крім того, в документі вперше з боку Ізраїлю з’явилася вимога щодо роззброєння ХАМАС на наступному етапі переговорів. Цю умову у ХАМАС вважають неприйнятною.

"Передача зброї опору — це мільйон червоних ліній. Це не підлягає розгляду, не кажучи вже про обговорення", — заявив Абу Зухрі.

Ізраїль офіційно не коментував оприлюднену пропозицію. Водночас глава єгипетської державної інформаційної служби в коментарі телеканалу Al Qahera наголосив, що ХАМАС добре усвідомлює важливість часу і, ймовірно, оперативно надасть відповідь.

Що відбувається наразі в Секторі Гази

Поточна ситуація на місцях залишається напруженою. Ізраїль відновив активні бойові дії в Секторі Газа у березні після завершення перемир’я, яке діяло з кінця січня. За словами палестинських і єгипетських джерел, останній раунд переговорів у Каїрі 15 квітня не призвів до жодного прориву.

ХАМАС наполягає на виконанні попередніх домовленостей, досягнутих у рамках триетапної угоди про припинення вогню. Згідно з цими умовами, Ізраїль мав би завершити бойові дії та повністю вивести війська з Гази. Водночас ізраїльська влада вважає, що припинення вогню можливе лише після повної ліквідації ХАМАС та звільнення всіх заручників.

За словами Абу Зухрі, ХАМАС готовий звільнити заручників однією партією в обмін на припинення війни та виведення ізраїльських військ.

За офіційними даними органів охорони здоров’я Гази, після відновлення ізраїльського наступу в березні загинули понад 1500 палестинців, сотні тисяч були змушені залишити домівки, а постачання до анклаву практично припинилось. Тим часом у руках бойовиків залишаються 59 ізраїльських заручників, з яких, за оцінками Ізраїлю, 24 вважаються живими.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цивільні не можуть евакуюватися із Сектора Гази. 

Наприкінці березня стало відомо, що Ізраїль запропонував нові умови для миру

Ізраїль Сектор Гази ХАМАС війна
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