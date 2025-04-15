Израиль требует разоружения ХАМАС в новом предложении

Последствия атаки в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа. Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Египет и Катар, которые выступают ключевыми посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, представили палестинской группировке новое предложение о прекращении огня в Секторе Газа. В то же время перспективы достижения мира пока остаются призрачными - чиновники ХАМАС уже заявили, что по крайней мере два пункта предложения не могут быть предметом обсуждения.

Об этом сообщает Reuters.

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ХАМАС опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что изучает предложенные условия и даст ответ в ближайшее время. В то же время группировка подтвердила свое основное требование — любое соглашение о прекращении огня должно гарантировать полное прекращение войны в Газе и полный вывод израильских войск с территории анклава.

По словам представителя ХАМАСа Сами Абу Зухри, одна из главных претензий к израильскому предложению заключается в том, что оно не предусматривает четкого обязательства Израиля прекратить боевые действия. Кроме того, в документе впервые со стороны Израиля появилось требование о разоружении ХАМАС на следующем этапе переговоров. Это условие в ХАМАС считают неприемлемым.

"Передача оружия сопротивления — это миллион красных линий. Это не подлежит рассмотрению, не говоря уже об обсуждении", — заявил Абу Зухри.

Израиль официально не комментировал обнародованное предложение. В то же время глава египетской государственной информационной службы в комментарии телеканалу Al Qahera отметил, что ХАМАС хорошо осознает важность времени и, вероятно, оперативно даст ответ.

Что происходит сейчас в Секторе Газа

Текущая ситуация на местах остается напряженной. Израиль возобновил активные боевые действия в Секторе Газа в марте, после завершения перемирия, которое действовало с конца января. По словам палестинских и египетских источников, последний раунд переговоров в Каире 15 апреля не привел ни к одному прорыву.

ХАМАС настаивает на выполнении предварительных договоренностей, достигнутых в рамках трехэтапного соглашения о прекращении огня. Согласно этим условиям, Израиль должен завершить боевые действия и полностью вывести войска из Газы. В то же время израильские власти считают, что прекращение огня возможно только после полной ликвидации ХАМАС и освобождения всех заложников.

По словам Абу Зухри, ХАМАС готов освободить заложников одной партией в обмен на прекращение войны и вывод израильских войск.

По официальным данным органов здравоохранения Газы, после возобновления израильского наступления в марте погибли более 1500 палестинцев, сотни тысяч были вынуждены покинуть дома, а поставки в анклав практически прекратились. Между тем в руках боевиков остаются 59 израильских заложников, из которых, по оценкам Израиля, 24 считаются живыми.

Напомним, недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гражданские не могут эвакуироваться из Сектора Газа.

В конце марта стало известно, что Израиль предложил новые условия для мира.