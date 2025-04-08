Нетаньягу вважає, що мешканцям гази треба дати можливість евакуюватись

Мешканці Гази не можуть евакуюватись — що пропонує Нетаньягу
Під час пресконференції для ЗМІ у Білому домі прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив заяву щодо мирних мешканців Сектора Гази. Він сказав, що вони опинились замкненими на цій території й не можуть евакуюватись.
Про таку заяву ізраїльського прем'єра інформує Telegram-канал Donald Trump українською.
Що запропонував Нетаньягу
Прем'єр Ізраїля заявив, що на відміну від жителів України чи Сирії, які під час війни мали змогу залишити країну, мешканці Гази опинилися замкненими.
"Дайте людям вибір. У Газі їх закрили. У будь-якому іншому місці, включаючи зони бойових дій, чи то Україна, Сирія чи будь-яке інше місце, люди могли виїхати. Газа була єдиним місцем, де їх замкнули. Ми їх не замикали, вони замкнені. І що поганого у тому, щоб дати людям вибір?", — заявив Нетаньягу.
Беньямін Нетанягу перебував у Вашингтоні з офіційним візитом. Він зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити нові тарифи, зусилля щодо повернення заручників з Гази, ізраїльсько-турецькі відносини та Іран.
Раніше повідомлялось, що Ізраїль запропонував нові умови для продовження перемир’я у Газі.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Ізраїль консультувався із США щодо ударів по Газі.
Читайте Новини.LIVE!