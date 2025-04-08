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Мешканці Гази не можуть евакуюватись — що пропонує Нетаньягу

8 квітня 2025 01:28
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Нетаньягу вважає, що мешканцям гази треба дати можливість евакуюватись
Президент США Дональд Трамп та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: X/netanyahu
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час пресконференції для ЗМІ у Білому домі прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив заяву щодо мирних мешканців Сектора Гази. Він сказав, що вони опинились замкненими на цій території й не можуть евакуюватись. 

Про таку заяву ізраїльського прем'єра інформує Telegram-канал Donald Trump українською.

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Прем'єр Ізраїля заявив, що на відміну від жителів України чи Сирії, які під час війни мали змогу залишити країну, мешканці Гази опинилися замкненими. 

"Дайте людям вибір. У Газі їх закрили. У будь-якому іншому місці, включаючи зони бойових дій, чи то Україна, Сирія чи будь-яке інше місце, люди могли виїхати. Газа була єдиним місцем, де їх замкнули. Ми їх не замикали, вони замкнені. І що поганого у тому, щоб дати людям вибір?", — заявив Нетаньягу.

Беньямін Нетанягу перебував у Вашингтоні з офіційним візитом. Він зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити нові тарифи, зусилля щодо повернення заручників з Гази, ізраїльсько-турецькі відносини та Іран.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль запропонував нові умови для продовження перемир’я у Газі. 

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Ізраїль консультувався із США щодо ударів по Газі. 

Ізраїль Сектор Гази Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп Палестина війна
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