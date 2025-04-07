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Нетаньягу приїхав до Вашингтона — яка мета візиту

7 квітня 2025 09:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Нетаньягу прибув до Вашингтона, де зустрінеться з Трампом
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з дружиною. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у понеділок, 7 квітня, прибув до Вашингтона. Там з ним зустрінеться президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Відомо, що під час зустрічі Трамп та Нетаньягу обговорять такі теми:

  • нові тарифи;
  • зусилля щодо повернення заручників з Гази;
  • ізраїльсько-турецькі відносини;
  • Іран;
  • "боротьбу в Міжнародному кримінальному суді".

Як відом, МКС стверджує, що Нетаньягу та ексміністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант несуть відповідальність за воєнні злочини. Йдеться про використання голоду, як методу ведення війни, та злочини проти людяності.

Раніше Daily Mail писало, що США спільно з Ізраїлем планують вдарити по ядерних об'єктах Ірану.

Також нещодавно стало відомо, що Ізраїль запропонував нові умови для продовження перемир’я у Газі. 

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