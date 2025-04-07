Нетаньяху прибыл в Вашингтон, где встретится с Трампом

Нетаньяху приехал в Вашингтон — какая цель визита
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 7 апреля, прибыл в Вашингтон. Там с ним встретится президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".
Визит Нетаньяху в Вашингтон
Известно, что во время встречи Трамп и Нетаньяху обсудят такие темы:
- новые тарифы;
- усилия по возвращению заложников из Газы;
- израильско-турецкие отношения;
- Иран;
- "борьбу в Международном уголовном суде".
Как известно, МУС утверждает, что Нетаньяху и экс-министр обороны Израиля Йоав Галлант несут ответственность за военные преступления. Речь идет об использовании голода, как метода ведения войны, и преступлениях против человечности.
Ранее Daily Mail писало, что США совместно с Израилем планируют ударить по ядерным объектам Ирана.
Также недавно стало известно, что Израиль предложил новые условия для продолжения перемирия в Газе.
Читайте Новини.LIVE!