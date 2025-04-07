Нетаньяху прибыл в Вашингтон, где встретится с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 7 апреля, прибыл в Вашингтон. Там с ним встретится президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Известно, что во время встречи Трамп и Нетаньяху обсудят такие темы:

новые тарифы;

усилия по возвращению заложников из Газы;

израильско-турецкие отношения;

Иран;

"борьбу в Международном уголовном суде".

Как известно, МУС утверждает, что Нетаньяху и экс-министр обороны Израиля Йоав Галлант несут ответственность за военные преступления. Речь идет об использовании голода, как метода ведения войны, и преступлениях против человечности.

Ранее Daily Mail писало, что США совместно с Израилем планируют ударить по ядерным объектам Ирана.

Также недавно стало известно, что Израиль предложил новые условия для продолжения перемирия в Газе.