ХАМАС атакував ракетами Ізраїль 6 квітня

Люди в секторі Гази. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що в неділю 6 квітня обстріляло ракетами південні міста Ізраїлю. В угрупованні назвали це відповіддю на ізраїльські "масові вбивства" мирних жителів у Газі.

Про це повідомляє Reuters.

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Наслідки обстрілу Ізраїлю

За інформацією ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю), ХАМАС випустила близько десяти ракет, але більшість із них було перехоплено. Водночас ізраїльський канал "12" повідомив, що є пряме попадання в південному місті Ашкелон.

У службах екстреної допомоги Ізраїлю розповіли, що лікують одну людину з осколковими пораненнями, а бригади прямують до місць падіння ракет. Крім того, на одній із вулиць розкидані уламки, а також розбиті вікна автомобілів.

Зазначимо, що між Ізраїлем і ХАМАС було досягнуто домовленості про припинення вогню. Угода набула чинності 19 січня, напередодні інавгурації Дональда Трампа на пост президента США. Угода передбачала припинення бойових дій, звільнення частини ізраїльських заручників, а також звільнення деяких палестинських в'язнів.

Однак 19 березня Ізраїль заявив, що ЦАХАЛ відновив наземні операції в центральній і південній частині Гази. Обидві сторони звинуватили одна одну в глухому куті в переговорах про припинення вогню. За словами палестинських чиновників, унаслідок ізраїльського наступу в Газі загинуло понад 50 тисяч палестинців.

Нагадаємо, що 18 березня ізраїльські військові вдарили по цілях ХАМАС. Пізніше стало відомо, що перед цим Ізраїль проконсультувався з адміністрацією Трампа.

Також тиждень ми писали, що Ізраїль запропонував продовжити перемир'я в Газі. Але за умови, якщо ХАМАС звільнить половину заручників.