ХАМАС атаковал ракетами Израиль 6 апреля

Люди в секторе Газа. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что в воскресенье 6 апреля обстреляла ракетами южные города Израиля. В группировке назвали это ответом на израильские "массовые убийства" мирных жителей в Газе.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Израиля

По информации ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), ХАМАС выпустила около десяти ракет, но большинство из них были перехвачены. В то же время израильский канал "12" сообщил, что есть прямое попадание в южном городе Ашкелон.

В службах экстренной помощи Израиля рассказали, что лечат одного человека с осколочными ранениями, а бригады направляются к местам падения ракет. Кроме того, на одной из улиц разбросаны обломки, а также разбиты окна автомобилей.

Отметим, что между Израилем и ХАМАС была достигнута договоренность о прекращении огня. Сделка вступила в силу 19 января, накануне инаугуруации Дональда Трампа на пост президента США. Соглашение предусматривало прекращение боевых действий, освобождение части израильских заложников, а также освобождение некоторые палестинских заключенных.



Однако 19 марта Израиль заявил, что ЦАХАЛ возобновил наземные операции в центральной и южной части Газы. Обе стороны обвинили друг друга в тупике в переговорах о прекращении огня. По словам палестинских чиновников, в результате израильского наступления в Газе погибло более 50 тысяч палестинцев.

Напомним, что 18 марта израильские военные ударили по целям ХАМАС. Позже стало известно, что перед этим Израиль проконсультировался с администрацией Трампа.

Также неделю мы писали, что Израиль предложил продлить перемирие в Газе. Но при условии, если ХАМАС освободит половину заложников.