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Жители Газы не могут эвакуироваться — что предлагает Нетаньяху

8 апреля 2025 01:28
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Нетаньяху считает, что жителям Газы надо дать возможность эвакуироваться
Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: X/netanyahu
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во время пресс-конференции для СМИ в Белом доме премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сделал заявление относительно мирных жителей Сектора Газа. Он сказал, что они оказались запертыми на этой территории и не могут эвакуироваться.

О таком заявлении израильского премьера информирует Telegram-канал Donald Trump украинською.

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Премьер Израиля заявил, что в отличие от жителей Украины или Сирии, которые во время войны имели возможность покинуть страну, жители Газы оказались запертыми.

"Дайте людям выбор. В Газе их закрыли. В любом другом месте, включая зоны боевых действий, будь то Украина, Сирия или любое другое место, люди могли уехать. Газа была единственным местом, где их заперли. Мы их не запирали, они заперты. И что плохого в том, чтобы дать людям выбор?", — заявил Нетаньяху.

Беньямин Нетаньяху находился в Вашингтоне с официальным визитом. Он встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить новые тарифы, усилия по возвращению заложников из Газы, израильско-турецкие отношения и Иран.

Ранее сообщалось, что Израиль предложил новые условия для продолжения перемирия в Газе.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Израиль консультировался с США относительно ударов по Газе.

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