Яхта Греты Тунберг с гуманитаркой не добралась до Газы

Участники гуманитарной миссии. Фото: Freedom Flotilla Coalition/via REUTERS

Израильские войска перехватили благотворительное судно Madleen, которое под британским флагом направлялось в Сектор Газа с гуманитарной миссией, организованной Коалицией Флотилии Свободы (FFC). Среди 12 членов экипажа была шведская климатическая активистка Грета Тунберг, а также депутат Европарламента от Франции Рима Хассан.

Об этом сообщает Reuters.

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Лодка была захвачена в международных водах в ночь на 9 июня. Известно, что израильские военные поднялись на борт около двух часов ночи.

По заявлению FFC, цель миссии заключалась не только в доставке небольшой партии гуманитарной помощи (в частности риса и детского питания), но и в привлечении внимания международного сообщества к гуманитарной катастрофе в Газе. Однако Министерство обороны Израиля расценило этот рейс как политическую акцию в пользу ХАМАС, и приказало не допустить прибытия яхты в анклав.

МИД Израиля в своем сообщении в соцсети X назвал Madleen "селфи-яхтой знаменитостей" и заявил, что все пассажиры чувствуют себя хорошо и вскоре вернутся в свои страны. Также указано, что гуманитарная помощь, которая осталась на борту и "не была потреблена знаменитостями", будет передана Газе по официальным гуманитарным каналам.

Членов экипажа просят поднять руки. Фото: Freedom Flotilla Coalition/Handout via REUTERS

Израиль удерживает морскую блокаду Сектора Газа с 2007 года, с тех пор как власть там захватил ХАМАС. Блокада оставалась в силе несмотря на многочисленные конфликты, включая войну, которая продолжается после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого погибли более 1 200 человек.

По данным Министерства здравоохранения Газы, количество погибших среди палестинцев с начала израильской военной операции превысило 54 000 человек. ООН предупреждает, что большинство из более двух миллионов жителей анклава находятся на грани голода.

Напомним, ранее в мае лидеры нескольких европейских стран заявили, что в Секторе Газа может начаться массовый голод из-за блокады поставок гуманитарной помощи.

В конце мая Израиль одобрил предложение о прекращении огня в Секторе Газа.