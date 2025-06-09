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Израиль передавал Украине системы ПВО Patriot, — посол

9 июня 2025 18:22
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина получала от Израиля системы Patriot, - посол
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что страна предоставляла нам системы ПВО Patriot. Это ЗРК, которые были на вооружении Израиля еще в 90-х годах прошлого века.

Об этом Бродский сказал в интервью журналистке Маричке Довбенко.

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По словам Бродского, системы ПВО Patriot, которые когда-то получил Израиль от США, теперь находятся в Украине. Он отметил, что эта техника была на вооружении Израиля в начале 90-х годов прошлого века.

"Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", — подчеркнул он.

Посол добавил, что пытался построить диалог со своими коллегами по войне в Украине, за что получал критику на родине за сильную симпатию. Он хочет, чтобы до конца его пребывания в должности был установлен мир.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые обещали Украине.

А неофициальный аккаунт израильской разведки Моссад прокомментировал спецоперацию СБУ "Паутина", благодаря которой был поражен 41 самолет России.

США Израиль военная помощь ПВО война в Украине Patriot
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