Посол України спростував чутки про плани Ізраїлю завдати удару по Ірану

Військова техніка біля кордону Ізраїлю. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заперечив інформацію про нібито підготовку Ізраїлем удару по Ірану. Дипломат наголосив, що нині немає жодного офіційного підтвердження таких намірів, а поширювана інформація базується виключно на анонімних джерелах.

Про це Євген Корнійчук висловився в ефірі програми Ранок.LIVE.

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"CNN посилається на ізраїльські журналістські розслідування і джерела, які нічим не підтверджені", — зауважив посол, додавши, що вже не раз спостерігав, як "із великої хмари йшов малий дощ".

Як приклад він згадав торішній період напруги в стосунках між Ізраїлем та Іраном, коли були обстріли з обох боків, але про них заздалегідь попереджали всі сторони, а до відбиття іранських ракет долучилися союзники — зокрема США, Франція, Велика Британія та Йорданія.

За словами Корнійчука, нині немає ознак припинення переговорів щодо іранської ядерної програми — черговий раунд заплановано на найближчу неділю в Омані. Він також нагадав, що на понеділок призначено шлюбну церемонію сина прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, тож будь-яке загострення виглядає малоймовірним.

Попри заяви ізраїльських політиків про автономність, держава значною мірою залежить від американської військової допомоги й технологій. Усі найсучасніші ізраїльські оборонні розробки базуються на американських зразках.

"Вони не можуть досягти згоди з американською адміністрацією. І в цьому вони певною мірою схожі на нас. Тому що очікування були набагато більші від адміністрації Трампа, але вони не виправдалися", — висловився посол.

Посол також нагадав, що американсько-ізраїльська військово-технічна співпраця триває вже понад 70 років і є прикладом того, чому не варто порівнювати її з українським досвідом.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні заявив, що країна передала системи ППО Patriot.

Раніше, у травні, стало відомо, чим Росія платить Ірану за дрони.